SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la riqualificazione di un “pezzo” importante del centro sambenedettese.

Con una spesa 330 euro al metro lineare, il Comune è intervenuto sui circa 45 metri di balaustra in cemento che delimita la pineta “Bambinopoli” in via delle Tamerici che da tempo erano transennati a causa di un principio di ribaltamento presumibilmente determinato da un cedimento della fondazione o del terreno.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Laganaro di Melfi (Potenza), la stessa che ha eseguito i lavori di riqualificazione del lungomare nord, e comprendono opere di sezionamento degli elementi che poi saranno riposizionati con contestuale rinzeppatura con malte tecniche, scavo di fondazione, esecuzione a tratti di muretto in cemento armato completo di fondazione da rendere solidale alla fondazione esistente mediante connettori, rimozione di opere provvisionali e chiusura fori praticati sulla base delle balaustre mediante stuccatura, nuove connessioni tra pilastri e balaustre.

La fine dell’intervento è previsto prima di Pasqua.

