Per illustrare i contenuti dell’accordo di collaborazione stretto tra le due associazioni è convocata una conferenza stampa per il giorno 13 aprile

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intesa molto importante siglata in Riviera sul tema sociale.

“La Primavera Cooperativa Sociale Onlus” e “l’Associazione Culturale I Luoghi della Scrittura” hanno sottoscritto un accordo per una reciproca collaborazione tesa a valorizzare gli impegni ispirati alla cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva che i due sodalizi da anni promuovono nel nostro territorio a beneficio della comunità. Dall’iniziativa deriva un ulteriore valore aggiunto in considerazione dell’appartenenza comune alla “Bottega del Terzo Settore”, l’associazione con sede in Ascoli Piceno, nata nel 2017, per dare impulso alla costruzione di un più forte welfare di comunità valorizzando l’identità del Terzo Settore nelle province di Ascoli Piceno e Fermo.

Proprio la “Bottega del Terzo Settore”, agendo da acceleratore di innovazione per il territorio, ha facilitato il processo di collaborazione tra i propri soci, tra cui le organizzazioni “La Primavera Cooperativa Sociale Onlus” e “I Luoghi della Scrittura”, le quali parteciperanno al bando “Un mare di idee”, nell’ambito del progetto europeo “Flag Marche Sud (Gruppo d’azione locale per il settore della pesca)”.

Le due organizzazioni collaboreranno per sviluppare un’idea progettuale che prevede la creazione di un programma culturale e multidisciplinare, attraverso una rete di partner di diversa natura (associativa e profit), con il fine di sensibilizzare la comunità locale e la popolazione turistica sui temi della storia del popolo costiero delle Marche del Sud, della storia dello sviluppo della società marinara, delle sue evoluzioni economiche e sociali e delle sfide che questa si trova a dover affrontare oggi.

Per illustrare i contenuti dell’accordo di collaborazione stretto tra le due associazioni è convocata una conferenza stampa per il giorno 13 aprile, alle ore 11, presso il vivaio della Fabbrica dei Fiori, sito in viale dello Sport, 80, Porto d’Ascoli.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.