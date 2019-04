Intervento ancora in corso ma situazione sotto controllo fanno sapere dal Comando Provinciale

CUPRA MARITTIMA – Lavoro per i pompieri nella tarda mattinata dell’11 aprile.

Fiamme da un deposito di una ditta situata al confine tra Grottammare e Cupra. Da chiarire le cause dell’incendio, intervento in corso. In ausilio le Polizie locali.

Situazione sotto controllo fanno sapere dal Comando Provinciale.

