SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la striscia positiva della Samb femminile di mister Silvestro Pompei che nell’ultimo turno del campionato di serie C Eccellenza ha pareggiato in trasferta due a due con l’Orvieto dopo essere stata in vantaggio due volte e subendo il pari in modo rocambolesco nel finale. Con questo pareggio le rossoblu portano a sei il numero dei risultati utili consecutivi.

Nelle ultime sei gare, infatti, la Samb ha collezionato quattro vittorie e due pareggi scalando la classifica fino a raggiungere il terzo posto solitario, scavalcando la Vis Pesaro e portandosi a due punti dalla seconda ed a cinque dalla prima, battuta nel penultimo turno 4 a 3.

Resta, però, il rammarico per un pareggio davvero beffardo non solo perchè giunto a cinque minuti dalla fine, ma, soprattutto, perchè fortemente condizionato da un arbitraggio in certe occasioni davvero imbarazzante con la ciliegina sulla torta della chiusura dell’incontro senza concedere neanche un secondo di recupero nonostante cinque sostituzioni, ognuna delle quali avrebbe comportato 30″ di recupero, e quattro interruzioni di gioco per infortunio delle giocatrici durate oltre 3 minuti l’una.Un corposo recupero negato con la Samb che aveva assediato l’area dell’Orvieto sottoponendo ad un fuoco incrociato di tiri la portiera umbra. Ma questo è solo l’errore più vistoso di un arbitraggio insufficiente che ha penalizzato le rossoblù e condizionato gioco e risultato.

Al di là di tutto, però, c’è da registrare l’ennesimo risultato utile consecutivo che consente alle Samb di muovere la classifica e di restare, da sola, al terzo posto a due punti dalla seconda ed a cinque dalla prima.

CRONACA. Rossoblù schierate da mister Silvestro Pompei con il consueto 4-3-3 a trazione anteriore con in porta Straccia, sulla linea difensiva Marano, Bianchini, Acciarri e Fioroni, a centrocampo capitan Malatesta, Pontini e Ponzini, in avanti esterno destro Clementi, sinistro Sacchini e punta centrale Castiglione.

Parte bene la Samb che prende subito il pallino del gioco schiacciando l’Orvieto nella propria metà campo e sfiorando il gol dopo appena 2 minuti con un gran tiro della Castiglione. Le rossoblù continuano a spingere ed al 10′ sprecano un’altra occasionissima con la Bianchini che a due passi dalla porta colpisce di testa e fa la barba alla traversa. E’ il preludio al gol che arriva al 20′ con la Ponzini che da dentro area controlla e calcia di precisione battendo la portiera umbra. L’Orvieto tenta una timida reazione che produce solo un tiro da fuori facile preda della portiera Straccia. La Samb riprende ad attaccare e così si chiude un primo tempo di netta matrice rossoblu.

Inizia la ripresa con la Samb che parte forte alla ricerca del raddoppio. Ma al 55′ arriva, a sorpresa, il pareggio delle umbre su un’azione di contropiede caratterizzata da un evidente fallo dell’attaccante che travolge la portiera rossoblu in uscita. L’arbitro, troppo distante, non vede. Le rossoblù reagiscono rabbiosamente ed al 65′tornano in vantaggio: filtrante della Malatesta per la Clementi che controlla in velocità ed insacca con un gran destro dal limite dell’area.

La Samb riprende ad attaccare alla ricerca del terzo gol. E l’occasione si presenta alla Ponzini che, tutta sola in area, calcia al volo a colpo sicuro, ma la palla finisce alta di poco. A 5′ dalla fine, però, arriva il pareggio: da un rinvio di una centrocampista umbra la palla rimbalza nell’area rossoblu, viene bloccata dalla portiera Straccia che, però, subisce una carica dall’avversaria e la perde finendo contro la stessa attaccante umbra e carambolando in rete.

La Samb reagisce rabbiosamente e schiaccia le padrone di casa nella propria area sottoponendole ad un vero e proprio fuoco incrociato di tiri che sfiorano più volte il gol. E proprio quando ormai il gol è imminente e mancano 5 secondi al 90′, l’arbitro anzichè annunciare l’abbondante recupero, fischia la fine della gara, addirittura, in anticipo. Un errore grossolano accolto con grida e salti di gioia dalle padrone di casa e con grande sconcerto dalle rossoblù. Che devono accontentarsi di un pareggio beffa al termine di una gara dominata nonostante i tanti falli subiti e non fischiati che oltre a penalizzare il gioco hanno costretto due rossoblù a lasciare anzitempo il campo.

La partita finisce 2 a 2 e, nonostante tutto, arriva il sesto risultato utile consecutivo che consente alle rossoblù di consolidare il terzo posto in classifica scavalcando le cugine della Vis Pesaroe restando a due punti dalla seconda ed a cinque dalla prima.

SAMBENEDETTESE:Straccia; Fioroni, Acciarri, Marano, Bianchini (dal 70′ Olivieri); Malatesta, Ponzini, Pontini; Clementi, Castiglione, Sacchini (dal 55’ Spina) – A DISPOSIZIONE: Spina, Olivieri, Voltattorni, Marinelli, De Antonio. ALLENATORE: Silvestro Pompei– Vice: Pierdomenico Malatesta – Dirigente accompagnatore: Giuseppe Merlini

ORVIETO FC:Dellisanti; Splendiani, Monzi, Cannone, Bracalente; Babucci, Natalini, Brutti, Rastelli; Lanciotti, Ranzuglia. A DISPOSIZIONE: Selvi, Taschini, Vasilcaia, Giorgiana, Volpi. ALLENATORE: Massimo Luciani

Marcatori :20’ Ponzini (S) – 55′ Antonini (O) – 65’ Clementi (S) – 85’ Gentileschi (O)

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.