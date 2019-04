SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il prestigioso stage didattico e formativo con Giulio Base, reduce dal successo ottenuto alla Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia dove si è aggiudicato l’autorevole premio della critica “Persefone” per il film “Il banchiere anarchico” , il famoso regista e attore è tornato, a marzo, presso l’innovativo Polo di Formazione Cinematografica e Televisiva “Adriatic Cinema Academy” ,nella sede di Colonnella presso il “Val Vibrata Village”, per il secondo ciclo di lezioni all’interno dell’annualità in corso.

Atteso dai numerosi allievi che hanno avuto la possibilità di concertare con la pratica le competenze acquisite durante l’anno accademico, misurandosi con un professionista di alto spessore. Grande soddisfazione, quindi, per la direzione dell’Accademia che sta portando avanti un progetto ambizioso e altamente performante e che è riuscita in breve tempo a creare una struttura in grado di accogliere e formare le professionalità inerenti il mondo del cinema, del teatro e della televisione con alla guida l’autore, regista e attore Marco Trionfante, presidente della Compagnia Teatrale “O’ Scenici” e Direttore delle “ OffiCine Teatrali” che stanno riscuotendo enorme successo a livello nazionale e internazionale con la collaborazione tra Trionfante e “Warner Bros Entertainment” per la promozione e il lancio, avvenuta nel novembre scorso a Milano, del celebre protagonista Hitman II. Queste realtà, coadiuvate dai fratelli Umberto e Marco Croci della “Lamantino Brothers” raccolgono un centinaio di iscritti provenienti dalle regioni Marche e Abruzzo, distribuite in cinque sedi regionali, dando lustro al territorio locale.

“Il ciclo di lezioni giornaliere sono improntate su materie propedeutiche al biennio accademico e spaziano dalla dizione alla recitazione, dalla regia alla fotografia, dalla sceneggiatura/ scrittura per il cinema al Sound Designe, fino al canto, alla danza, alla gestualità e mimica e sono strutturate attraverso moduli teorici e pratici, svolti con risorse umane e tecnologiche avanzate dove gli allievi possono sperimentare direttamente quanto acquisito in via teorica” – ci spiega la sceneggiatrice cine-televisiva Olga Merli, Direttrice Didattica dell’Accademia e insegnante di Scrittura per il Cinema. “Inoltre i corsi sono strutturati in maniera flessibile per permettere anche agli studenti lavoratori di prendere attivamente parte alle lezioni settimanali” – aggiunge.

“Il prossimo appuntamento con uno stage intensivo è, invece, previsto per il 13 e 14 aprile con il Maestro Michele Monetta, specializzato in Pedagogia Teatrale, docente di Mimo e Maschera Corporea all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma e insegnante di recitazione e Commedia dell’Arte all’Ecole – Atelier “Rudra” di Losanna in Svizzera” – conferma il direttore dell’Accademia Marco Trionfante.

“Gli allievi, al termine di questa prima annualità e prima di affrontare l’ultimo anno del biennio, si cimenteranno, sotto la supervisione degli insegnanti, nella realizzazione di un prodotto filmico. Sono già impegnati nella prima fase dell’ideazione e della scrittura del soggetto. A breve, avremo cura di comunicare importanti novità su questo progetto” – conclude Marco Trionfante.

Sono aperte le iscrizioni al prossimo biennio accademico che partirà dal mese di settembre 2019 dopo il superamento di un test d’ingresso. I corsi sono patrocinati dal Comune di San Benedetto del Tronto.

