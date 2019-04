GROTTAMMARE – A partire da sabato prossimo, 13 aprile, le attività di pulizia stradale e taglio erba si concentrano nel quartiere a nord del centro cittadino. Il calendario a Grottammare è il seguente:

sabato 13 aprile – via Cairoli, piazzale Stazione, via Sisto V, via Spina;

lunedì 15 aprile – via Crucioli, via Pontelungo;

mercoledì 17 aprile – via Cavallotti, via Verdi, via Cavour, via Cantiere

venerdì 19 – via Capriotti, via Castelfidardo, vicolo Dalmata.

Le opere inizieranno alle ore 7.30.

Il Programma dei lavori è concordato tra l’assessorato alla Sostenibilità ambientale e la Picenambiente spa. In caso di maltempo, le date dei lavori subiranno delle variazioni.

I residenti, pertanto, sono invitati a tenere conto degli avvisi stradali che sono posizionati dalle 48 ore antecedenti la decorrenza del divieto. L’inosservanza del divieto comporta la rimozione dei veicoli.

