SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Lode consegnata, durante la Festa della Polizia, al Commissario della Polizia di Stato, Massimo Pulcini, per aver dato prova di determinazione operativa e conoscenza delle tecniche investigative mentre era impegnato in una complessa e minuziosa attività investigativa che ha consentito di trarre in arresto un cittadino albanese a carico del quale risultava gravare un ordine di carcerazione”.

Questa è la motivazione per il premio dato al Vice Dirigente del Commissariato di San Benedetto del Tronto durante la cerimonia svoltasi il 10 aprile al Ventidio Basso di Ascoli per il 168° compleanno della Polizia.

Massimo Pulcini, a giugno, andrà in pensione dopo aver prestato servizio nella Polizia, ininterrottamente, per circa quarant’anni. Durante gli anni di servizio è stato sempre impiegato in attività di Polizia Giudiziaria e dal 1990 ad oggi ha sempre ricoperto incarichi di responsabilità e comando di sezioni o di uffici in seno al Commissariato di San Benedetto, determinate alle conclusioni positive delle operazioni di Polizia Giudiziaria e di Sicurezza Pubblica. Il Vice Dirigente ha permesso l’arresto di numerose persone (pregiudicati e pluripregiudicati) in Riviera e nelle zone limitrofe e anche misure di prevenzione nei loro confronti. E’ stato molto attento anche nel far rispettare le norme sul soggiorno nel territorio nazionale e alla regolarità di esercizi pubblici.

In questi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti e tra i più recenti, oltre a quello odierno, le lodi nel 2014 e 2017 per arresto latitante e di responsabili di rapine.

Massimo Pulcini, nato a Colonnella il 28 maggio 1959 e residente a Martinsicuro, riserva parole dolci alla città di San Benedetto.

“E’ uno dei posti più belli d’Italia – afferma il Vice Dirigente a Riviera Oggi – Mi sono subito trovato bene, fin dall’inizio. Sono originario dell’Abruzzo ma ormai posso considerarmi un sambenedettese d’adozione. La popolazione è sempre stata laboriosa, onesta e umile. Le persone sono accoglienti e lo sono state anche con me quando ho iniziato qui, nel lontano 1983, il mio servizio in Commissariato. Ringrazio per l’affetto tutti i cittadini, l’attuale Dirigente Leo Sciamanna e tutti coloro che hanno lavorato insieme a me in questi lunghi quarant’anni”.

Massimo Pulcini nel 1981 è entrato nella Polizia Giudiziaria a Pescara e nel 1986 è diventato Sottoufficiale. Nel 1991 è entrato a far parte della Polizia Scientifica e l’anno dopo è diventato Ispettore. Nel 1981 ha fatto parte anche del Reparto Mobile a Bologna.

Dal 1987 al 1989 ha prestato servizio ad Ascoli e dal 1990 fino ad oggi è stato a San Benedetto.

