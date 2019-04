SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Volge al termine la stagione teatrale sambenedettese realizzata da Comune e Amat con il contributo di Mibac, Regione Marche il sostegno del Bim Tronto.

Venerdì 12 aprile il Teatro Concordia ospita la danza della compagnia Tir Danza diretta da Nicola Galli nel «De Rerum Natura».

Concept, coreografia e costumi di Nicola Galli dal poema di Tito Lucrezio Caro e su musiche di Banchieri, Henry, Ligeti, Penderecki, Radigue, Xenakis; Passacaglia per viola e violoncello di Giacomo Gaudenzi interpretato dai danzatori Sofia Barilli, Laura Beschi, Riccardo De Simone, Gloria Dorliguzzo, Margherita Dotta, Paolo Soloperto, lo spettacolo è una produzione di Tir Danza, stereopsis in collaborazione con il Nuovo Balletto di Toscana e con la collaborazione di Civitanova Danza Festival 2017 & Amat e il supporto di Fondazione Fabbrica Europa, Cantieri Danzanata dal progetto Prove d’Autore XL – azioneNetwork Anticorpi XL

“Con sorprendente attenzione per la spiegazione dei fenomeni, – scrive Galli – il poeta e filosofo Lucrezio nell’opera De rerum natura descrive “la natura delle cose”. Il poema latino, sorta di enciclopedia che illumina la “materia oscura”, svela con delicata poesia e contenuti anticipatori della scienza moderna la realtà del cosmo e l’uomo. Un’opera dedicata all’unione e alla disunione degli atomi, alla vastità dello spazio, allo sviluppo temporale, alla nascita, al declino, all’intelletto e all’anima dell’uomo; da cui traspare uno sguardo vibrante e vivido sull’intreccio dei fenomeni naturali per raccontare l’infinita mutazione del mondo e la ciclica rigenerazione. Questa immagine di eterno movimento alimenta nella creazione coreografica il desiderio di muoversi di sei corpi, legati da un pensiero sotterraneo che scorre sanguigno sotto la superficie della pelle. Dall’articolazione del gesto fluisce un disegno anatomico che si diffonde fino alle parti più minute del corpo, penetrando poroso dall’epitelio e fin dentro le ossa. I corpi si uniscono in una composizione scenica nella quale la costruzione, la distribuzione degli elementi, il rapporto di correlazione e interdipendenza formano un complesso organico e respirante.”

Informazioni e biglietti: Teatro Concordia, largo Mazzini, 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it; Amat 071/2072439, www.amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio ore 20.45.

