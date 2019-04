SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento enogastronomico di qualità in Riviera.

Venerdì 12 aprile al Moccico di Porto D’Ascoli si terrà una serata dedicata all’Africa, in particolar modo alla cucina e alla musica senegalese .

Un bell’esempio di integrazione ed una occasione per molti di conoscere la cucina del Senegal, una delle più ricche e saporite dell’Africa. Malik e Dandio sono due giovani senegalesi che, grazie alla mediazione del G.U.S. di San Benedetto nella persona dell’operatore Luca Orsini, hanno elaborato e supervisioneranno il menù della cena. Si partirà con il “fataya“, una sorta di calzone fritto ripieno di tonno, cipolla e spezie. Poi si assaggerà lo “yassa“, piatto nazionale del Senegal, a base di pollo marinato al limone e cotto con la senape, accompagnato da riso “parfumè“. Quindi un altro caposaldo della cucina senegalese: il “thiebou yapp” ovvero uno spezzatino di manzo cotto insieme a riso e verdure. Per finire un dolcetto tradizionale: “le beignet senegalese” ovvero un bignè ripieno di formaggio di capra e ricoperto di cocco. Come bevanda si potrà provare i “bissap” , un infuso a base di karkadè; e a fina pasto un the senegalese. Il costo della cena è di 20 euro a persona escluse le bevande.

Durante e dopo la cena suonerà il gruppo “La Mansarda” , band composta da cinque ragazzi di origine senegalese residenti da lungo tempo in Italia. La Mansarda esegue brani propri “afro reggae” e sta per presentare il suo primo album cantato in inglese, francese, italiano e wolof.

Per la cena i posti sono limitati, per info e prenotazioni si può chiamare il numero 392 518 9327 o contattare la pagina facebook del Moccico.

