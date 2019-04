Conto alla rovescia per il “Jova Beach Party” previsto il 3 agosto. Il cantante ha estratto la coppia che unirà in matrimonio con rito civile

FERMO – E’ già stato dichiarato l’evento dell’anno ancora prima di cominciare.

Parliamo del “Jova Beach Party”, una serie di concerti nelle spiagge di molte parti d’Italia che vedrà protagonista Jovanotti ma non solo.

Il 3 agosto sarà la volta di Lido di Fermo e i biglietti sono andati letteralmente a ruba.

Oggi, 9 aprile, intanto, il cantante ha deciso di mantenere ad un patto comunicato durante la presentazione dell’evento qualche mese fa.

Ha estratto i nomi delle coppie che unirà in matrimonio con rito civile ad ogni tappa del “Jova Beach Party”: estrazione avvenuta con una diretta su Facebook, sul suo canale ufficiale, intitolata “Ti sposerò”, con chiaro riferimento alla sua nota canzone.

A Lido di Fermo l’artista unirà in matrimonio, con rito civile, Francesca e Nicolò di Spoleto. Una grande gioia per la coppia che avrà l’onore di avere Jovanotti come celebrante del loro amore. I due riceveranno nelle prossime ore una mail/telefonata con tutto il programma della cerimonia e la verbalizzazione dell’iniziativa.

Il cantante ha scherzato: “Francesca e Nicolò dovranno ‘scollinare’ per arrivare da Spoleto a Lido di Fermo”.

