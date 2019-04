SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La S.S Sambenedettese Calcio in occasione della gara Samb-Albinoleffe, in programma domenica 14 aprile, calcio d’inizio ore 16.30, chiama a raccolta tutto il popolo rossoblu lanciando l’iniziativa “Tutti allo stadio” che prevede sconti sui biglietti di ingresso per tutti i settori.

La prevendita inizierà dalle ore 9 di mercoledì 10 aprile.

Il botteghino di Curva Nord sarà aperto da domenica mattina alle ore 9.30 fino al termine del primo tempo.

Le richieste di accrediti disabili e accrediti AIA dovranno pervenire all’indirizzo email info​ @ ​sambenedettesecalcio.it entro e non oltre le ore 12.30 di mercoledì 10 aprile 2019. Gli accrediti stampa dovranno pervenire entro e non oltre le 12.30 di giovedì 11 aprile 2019 all’indirizzo mail ufficio.stampa​ @ ​sambenedettesecalcio.it

La prevendita per il settore ospite sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 13 aprile senza obbligo di fidelity o supporter card. Il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso.

Il costo dei tagliandi dei vari settori sarà così ripartito:

CURVA NORD

Unico: € 5

Under 12: € 2

TRIBUNA EST MARE

Unico: € 10

Under 12: € 2

TRIBUNA CENTRALE

Unico: € 20

