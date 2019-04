GROTTAMMARE – Via le bancarelle da piazza Carducci, il mercato settimanale del lunedì di Zona Ascolani si concentra in via Dante Alighieri a Grottammare.

La decisione, che è stata approvata nel recente consiglio comunale di fine marzo, rientra nel piano di razionalizzazione e rilancio dei mercati settimanali cittadini promosso dall’assessorato al Commercio per l’anno 2019.

L’operazione, allo stesso tempo, asseconda la necessità di migliorare la viabilità del quartiere. Seppur di piccole dimensioni, il mercato del lunedì è un’iniziativa consolidata e irrinunciabile per i residenti della zona più a sud della città.

Attualmente, è animato da 9 operatori del commercio ambulante, 4 posteggi sono dislocati lungo via Alighieri, dove presto verranno spostati anche i 5 banchi finora assegnati all’area di piazza Carducci. Il trasferimento avverrà non appena sarà garantita la fornitura di energia elettrica, che spetta al Comune.

Con la riorganizzazione, cambia anche la viabilità del lunedì nel cuore di Zona Ascolani, dal momento che tornano fruibili sia la strada che gira attorno alla piazza sia i parcheggi.

Il commercio ambulante è anche uno degli strumenti utilizzati dall’amministrazione comunale in termini di accoglienza. Tra le manifestazioni straordinarie, da annotare, quest’anno, la nuova iniziativa dedicata alla floricoltura e al giardinaggio: l’iniziativa si intitola “Mare in fiore” ed è fissata a fine maggio (25 e 26). Confermata l’iniziativa “Arancio fiore” per i giorni 1 e 2 giugno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.