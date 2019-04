SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro weekend dedicato a grandi film al Cineteatro Concordia.

Ecco gli appuntamenti di CinemalCentro dal 13 al 15 aprile:

Book Club – Tutto può succedere di Bill Holderman

Quattro donne sessantenni leggono “Cinquanta sfumature di grigio” e la loro vita prende una svolta inaspettata.

Sabato 13 aprile ore 19-21.15 e domenica 14 aprile ore 18.30 -21

Dumbo di Tim Burton – ingresso 5 euro

La storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità.

Domenica 14 aprile ore 16.30

La grande Arte al cinema – Evento speciale

Il museo del Prado – La Corte delle meraviglie di Valeria Parisi con Jeremy Irons

Il primo viaggio cinematografico attraverso le sale, le storie e le emozioni di uno dei musei più visitati del mondo.

Lunedì 15 aprile ore 21.15

Ingresso evento 10 euro-8 euro

