SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sicurezza e stadio: ecco i temi affrontati in Municipio.

Questa mattina, 9 aprile il sindaco Pasqualino Piunti, insieme alla dirigente Catia Talamonti e ai funzionari Nicola Antolini e Alessandro Amadio, ha incontrato il questore di Ascoli Piceno Luigi De Angelis e il dirigente del Commissariato di Polizia di Stato Leo Sciamanna per una disamina complessiva della questione sicurezza in città.

Si è trattato di uno scambio di vedute informale sui servizi attivi e su quelli che si attiveranno in vista della stagione estiva. Da parte del Questore è stata ribadita la volontà di lavorare non solo alla riconferma dei servizi svolti lo scorso anno ma, se possibile, al loro rafforzamento, anche grazie all’intesa con la Polizia locale e le altre forze dell’ordine.

Nel corso dell’incontro si è affrontato anche il tema della sicurezza dello stadio Riviera delle Palme prendendo in esame la richiesta formulata dalla Lega per il potenziamento dell’illuminazione e l’installazione di seggiolini sulle tribune alla quale il Comune è intenzionato a dare corso con uno specifico stanziamento che sarà all’esame del Consiglio comunale di venerdì prossimo. Il Sindaco ha colto l’occasione per illustrare lo stato di avanzamento del progetto di creazione di una rete di videosorveglianza che investirà l’intero territorio comunale.

