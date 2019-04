I fondi disponibili in ambito regionale ammontano a 2 milioni di euro e verranno utilizzati per la concessione di 80 buoni casa da 25 mila ciascuno

GROTTAMMARE – Opportunità in vista per chi ha intenzione di acquistare la prima abitazione. Entro il 20 maggio 2019 è possibile presentare domanda per ottenere i “buoni casa”, i contributi regionali a fondo perduto previsti dal Piano regionale di edilizia residenziale, triennio 2014/2016.

Possono presentare domanda le famiglie, anche composte da una sola persona, e le altre formazioni sociali di cui alla legge n.76/2016 (unioni civili e convivenze di fatto), che presentino un Isee non superiore a 39.701,19.

I fondi disponibili in ambito regionale ammontano a 2 milioni di euro e verranno utilizzati per la concessione di 80 buoni casa da 25 mila ciascuno.

Per far parte della graduatoria è necessario possedere una serie di requisiti elencati nel testo dell’avviso pubblico. Tra questi: avere la residenza o prestare attività lavorativa in ambito regionale da almeno 5 anni consecutivi o essere cittadini residenti all’estero che intendono rientrare in Italia; non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare e ovunque ubicata.

Alle domande ammissibili pervenute entro il termine del 20 maggio verrà attribuito un punteggio che terrà conto della classificazione del Comune e del valore Isee del nucleo familiare richiedente. Il comune di Grottammare è inserito tra i Comuni ad alta tensione abitativa (Ata) ed occupa la terza delle 4 fasce previste dal calcolo del punteggio (1a Comuni colpiti dal sisma e Unioni di comuni; 2a Comuni capoluogo; 3a Comuni Ata; 4° altri Comuni).

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Politiche per la casa o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Grottammare.

Va presentata al Comune in cui è localizzato l’immobile da acquistare e può essere spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Grottammare, via Marconi 50, 63066 Grottammare (AP), oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo sito al piano terra del Comune di Grottammare in via Marconi 50. Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell’ufficio postale.

