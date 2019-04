Segui la puntata di Riviera Oggi dedicata alla Samb ma non solo: approfondimento con i progettisti per la riqualificazione dell’ex stadio e anche con la storica società di calcio giovanile. Focus anche sulle vicende societarie e sulla situazione della squadra di Magi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima sconfitta della nuova gestione Magi, nella trasferta contro il Sudtirol. Ma questione societaria che resta al centro delle preoccupazioni della tifoseria. Di questo ne parleremo nella puntata odierna “Scienziati nel Pallone”, in programma lunedì sera 25 marzo in diretta su Riviera Oggi dalle ore 18.45 dagli studi di Special Price Arredamenti in Corso Mazzini 202 a San Benedetto.

Ne parleremo con i nostri ospiti: il progettista per la “Curva Nord Massimo Cioffi” del progetto di recupero dall’area del Ballarin Cristiano Silvestri, che illustrerà il progetto e anche il metodo di reperimento dei fondi, l’opinionista e tattico Walter Del Gatto, il giornalista Giuseppe Buscemi.

Spazio anche al calcio giovanile, con il Torrione Calcio rappresentato dal dirigente Marino D’Angelo e da alcuni tesserati.

Conduzione di Pier Paolo Flammini e Giulia Riccetti.

