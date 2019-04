Un convegno di alto profilo professionale organizzato da International Academy of Posture and Neuromyofascial Occlusion Research, al quale hanno partecipato medici e specialisti provenienti da tutta Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sono appena concluse tre giornate di alta formazione, dal 4 al 6 aprile, presso il Centro Studi “Accademia Risorgimento” di San Benedetto del Tronto.

Un convegno di alto profilo professionale organizzato da International Academy of Posture and Neuromyofascial Occlusion Research, al quale hanno partecipato medici e specialisti provenienti da tutta Italia che hanno scelto il Salone Sergiacomi – Accademia Risorgimento per il Corso teorico – pratico di specializzazione sulle caratteristiche costruttive dell’elevato linguale balercia e del riequilibrare occlusale neuromiofasciale in odontoiatria neuromiofasciale.

Grande soddisfazione da parte dei relatori e dei partecipanti che, ringraziando dell’ospitalità e dell’accoglienza che la location Accademia Risorgimento come sempre ha riservato nel centro di una primaverile San Benedetto del Tronto, hanno concluso i lavori con l’auspicio di tornare presto nella nostra Riviera delle Palme.

