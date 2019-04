BOLZANO – Le interviste post partita di Sudtirol-Samb.

Parla Francesco Stanco: “Avevamo preparato bene la partita. Sapevamo che loro ci avrebbero messo in difficoltà ma che in ogni caso ci avrebbero lasciato degli spazi importanti da sfruttare”.

“Siamo stati un po’ sfortunati negli episodi. Se invece di prendere il palo avessi segnato il 2-1 la partita sarebbe cambiata. Questa è una delle migliori partite che abbiamo fatto negli ultimi tempi, è stata in generale una delle partite più positive della seconda parte del campionato però dobbiamo fare punti perché le belle prestazioni, quando vincono gli altri, ti lasciano solo l’amaro in bocca”.

Le prossime partite? “Questo campionato non ti lascia mai tranquillo, non ci sono squadre facili da affrontare. Anche l’Albinoleffe verrà a San Benedetto a lottare. Dobbiamo vincere per ripagare i nostri tifosi”.

