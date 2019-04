BOLZANO – Franco Fedeli, raggiunto al telefono dopo la sconfitta della Samb a Bolzano, commenta così: “Sono veramente stanco di vedere la mia squadra sconfitta fuori casa (una sola vittoria su 17 gare, Ndr) anche se oggi pare che abbiano fatto una buona partita che io non ho visto interamente, evidentemente sto perdendo stimoli importanti e questa non è una bella cosa”.

“Il gol del 2 a 1 è arrivato nel finale? Ok ma è la solita storia per cui non possiamo considerarla sfortuna. Secondo lei è stato tolto Russotto il giocatore migliore in campo insieme a Sala e Stanco? Sono contento per il portiere e il centravanti ma se è vero quello che mi dice non so più dove mettere le mani con questi allenatori che commettono errori elementari”.

