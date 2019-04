BOLZANO – Per la 34^ giornata del girone B la Samb di Giuseppe Magi, alla seconda da quando è tornato sulla panchina rossoblu, è di scena allo stadio Druso di Bolzano contro il Sudtirol, lanciato alla conquista dei primi posti validi per i playoff mentre i rossoblu si devono guardare le spalle dal Teramo e dal Gubbio, vicinissimi in classifica al 10° posto attualmente occupato dalla Samb.

Magi sceglie ancora il 3-5-2 con Celjak, Miceli e Biondi davanti a Sala e poi Rapisarda e Fissore esterni con Rocchi, Gelonese e Ilari in mezzo. Davanti Russotto e Stanco. Calderini, come anticipato da Magi venerdì pomeriggio, non è partito per Bolzano per recuperare la miglior forma psico-fisica.

Formazioni:

Sudtirol (4-3-1-2): Nardi; Ierardi, Pasqualoni, Vinetot, Fabbri(37′ st Mattioli); Morosini, De Rose(43′ st Berardocco), Fink; Turchetta(43′ st Casale); Lunetta(18′ st Mazzocchi), Romero (18′ st De Cenco). In panchina: Gentile, Ravaglia, Casale, Antezza, Mazzocchi, Berardocco, Mattioli, De Cenco, Oneto, Romanò. Allenatore: Paolo Zanetti

Samb (3-5-2): Sala; Celjak, Miceli, Biondi; Rapisarda, Rocchi(21′ st Signori), Gelonese, Ilari(30′ st Caccetta), Fissore; Russotto (30′ st Di Massimo), Stanco. In panchina: Pegorin, Rinaldi, Di Massimo, Bove, De Paoli, D’Ignazio, Signori, Panaioli, Caccetta. Allenatore: Giuseppe Magi

Arbitro: Marco Ricci (Maninetti/Rondino)

Note:

Marcatori: 42′ pt Morosini (ST), 44′ pt Stanco (S), 41′ st Turchetta (ST)

Ammoniti: 28′ pt Ierardi e De Rose (ST), 14′ st Gelonese (S), 45′ st Celjak (S)

Espulsi:

Angoli: 4-5

DIRETTA

Primo tempo

3′ Punizione di Russotto vicino alla linea laterale, pallone in area con Stanco che incorna andando incontro al pallone: palla che sfiora la traversa! Che occasione!

8′ Sfiora il gol anche Morosini per il Sudtirol che calcia da fuori area sfiorando il palo alla destra di Sala!

11′ La Samb attacca e in pochi secondi prova due volte il cross con i suoi quinti, Fissore e Rapisarda, entrambi respinti.

12′ Adesso è Stanco a ritrovarsi la palla sul sinistro davanti a Nardi: para il portiere del Sudtirol! Samb che ha iniziato con un atteggiamento molto aggressivo.

15′ Primo angolo della partita per la Samb. Parte Russotto a cercare le torri, respinto. Si ripresenta il numero 32 con Rocchi che da fuori area raccoglie la respinta e prova al volo: tiro sballato.

18′ Ancora un’occasione per Stanco che raccoglie sul secondo palo un cross di Rapisarda: la prende Nardi.

20′ Adesso c’è invece una punizione centrale dal limite dell’area, pericolosissima, per Morosini che parte forte e basso e Sala respinge!

21′ Altra occasione per Il Sudtirol con Turchetta che entra in area e chiude col sinistro sul secondo palo, palla che sfiora il legno. Una partita accesa e piena di occasioni da gol finora, almeno cinque.

25′ Lunetta se ne va in campo aperto e arriva in area dove calcia col sinistro: gran parata di Sala!

28′ Fallaccio di Ierardi su Russotto che gli costa il giallo. Se ne becca uno pure De Rose per proteste.

33′ Cross profondo di Miceli a cercare Fissore che nel frattempo si era catapultato davanti alla porta: il numero 16 impatta di stinco e la mette alta!

36′ Altra occasione potenziale per il Sudtirol con Romero che raccoglie di testa una punizione di Morosini, ancora lui, mettendo la palla ampiamente a lato.

40′ Un primo tempo davvero scoppiettante, contiamo almeno 5 o 6 palle da gol da una parte e dall’altra finora. Abbastanza raro in Serie C.

42′ SUDTIROL IN VANTAGGIO. Cross dalla sinistra del Sudtirol che va a pescare Morosini che ha pure il tempo di controllare e battere tutto solo Sala. Forse errore di Fissore che lascia Morosini facendosi attrarre da Lunetta in mezzo, sui cui c’era anche Biondi però.

44′ PARI DELLA SAMB! Bel cross di Rapisarda a cercare Stanco che devia il pallone di testa sul rpimo palo insaccandola in rete! Pareggia subito la squadra di Magi.

45′ +1 Tira da fuori De Rose traversa, poi lunetta di testa a porta sguarnita la mette fuori clamorosamente.

45+ 1 Finisce un primo tempo pazzo, la Samb è sull’1-1 al Druso dove nei primi 45 minuti abbiamo assistito a una marea di azioni da gol, da una parte e dall’altra.

Secondo tempo

1′ E’ ricominciata la partita. Nessun cambio fra le due squadre.

3′ Altra punizione dal limite dell’area, ancora da posizione centralissima, per il Sudtirol.

4′ Sul pallone ci sono ancora Morosini e Turchetta. Parte Turchetta stavolta col destro e Sala respinge ancora.

5′ Ancora un’occasione Samb in ripartenza, pallone in mezzo per Gelonese che la dà male a Rocchi che non riesce a tirare e l’azione si perde a destra con Rapisarda.

9′ Sempre Samb in attacco, Russotto prova il destro: respinto. Poi Celjak e Rocchi sul pallone col croato che anticipa il compagno calciando però altissimo.

17′ Gran giocata di Russotto per Stanco che stoppa e si gira per poi calciare: palo clamoroso!

18′ Fuori Lunetta per Mazzocchi e Romero per De Cenco.

21′ Fuori anche Rocchi nella Samb per Francesco Signori.

29′ Grossa occasione Sudtirol con un doppio colpo di testa in area, prima di De Cenco e poi mazzocchi: palla fuori.

30′ Dentro Di Massimo per Russotto e Caccetta per Ilari nella Samb.

36′ Altro cross, stavolta da sinistra, di Fabbri che pesca De Cenco: testa e pallone al lato.

37′ Dentro Mattioli per Fabbri nel Sudtirol.

38′ Quinto angolo Samb, va Rapisarda ma Ierardi allontana, poi un batti e ribatti e gli altoatesini che si salvano.

40′ Punizione pazzesca di Morosini che da 35 metri stava per metterla sotto al sette: Sala salva tutto ancora una volta!

41′ SUDTIROL AVANTI. Turchetta prende palla in area e va col destro a giro: gol del Sudtirol!

43′ Si copre Zanetti adesso che tira fuori Turchetta per il difensore Casale e poi mette dentro Berardocco, ex di turno, per De Rose.

45′ Giallo a Celjak che stende un calciatore del Sudtirol lanciato in contropiede mentre sono stati concessi 4 minuti di recupero.

45′ +2 Spinge la Samb adesso: contatto in area fra Caccetta e Vinetot ma per l’arbitro è fallo del centrocampista rossoblu, qualche dubbio con Magi che protesta in panchina.

45′ + 4 Finisce qui. Una Samb sfortunata esce con una sconfitta da Bolzano nonostante gli uomini di Magi abbiano giocato a lunghi tratti una partita di ottimo livello.

