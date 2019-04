Rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 fino al 19 maggio. Il costo di due giri della durata di massimo 10 minuti: dai due ai 10 anni, 4 euro. Sopra ai 10 anni, 5 euro. Giro gratuito per disabili e bambini sotto ai due anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Habemus ruota panoramica.

A San Benedetto, dal pomeriggio del 6 aprile è stata inaugurata l’attrazione per famiglie e bambini, ma non solo, situata in Mar del Plata.

Il sindaco Pasqualino Piunti ha fatto il primo giro insieme ad Olivieri e Chiodi.

La ruota panoramica “Sky Wheel San Benedetto del Tronto” rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 fino al 19 maggio

Il costo di due giri della durata di massimo 10 minuti: dai due ai 10 anni, 4 euro. Sopra ai 10 anni, 5 euro.

Giro gratuito per disabili e bambini sotto ai due anni.

