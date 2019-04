Per questo motivo si affronta questa fase con serenità e spregiudicatezza, perché non si ha nulla da perdere e tutto ciò che verrà sarà positivo

U.S. Volley ‘79 – Happy Car Samb Volley 1-3 14/25; 25/16; 15/25; 13/25

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da vice campionesse provinciali, si accede di diritto alla fase regionale, fase che alla conclusione porterà alla finale nazionale in programma dal 28 maggio al 2 giugno a Rieti e Amatrice.

Quindi essere nell’élite della pallavolo regionale è già di per se una grande soddisfazione per la nostra società, senza tralasciare il fatto che le nostre ragazze sono per la quasi totalità di un anno più piccole.

Per questo motivo si affronta questa fase con serenità e spregiudicatezza, perché non si ha nulla da perdere e tutto ciò che verrà sarà positivo.

Ma veniamo alla gara, nella fase del riscaldamento la forte squadra di casa fa vedere grandi individualità e questo crea un certo timore nelle sambenedettesi che sanno di dover sudare sette camicie per riuscire a competere con loro. Coach Medico capisce il loro stato d’animo e carica la squadra chiedendo di giocare queste partite come se fossero delle finali, perché è solo così che si possono avverare i sogni, credendoci e affrontando le paure di petto senza aver mai timore.

Le ragazze recepiscono il messaggio e cominciano subito a giocare con una decisione e una sicurezza mai vista prima, sbagliando poco e nulla, forzando nei momenti necessari e portando a sbagliare molto le avversarie che anche se molto forti nel fondamentale d’attacco, faticano nella fase di ricostruzione e sbagliano molto in difesa. Difesa che invece risulterà l’arma vincente delle rossoblu, in giornata di grazia in questo fondamentale.

Escludendo il secondo parziale dove le rivierine sembrano non concentrate e appagate di un primo parziale giocato alla grande, e perso male, tutto il resto dell’incontro le si vedono lottare e sbuffare su ogni pallone, non dando per scontato nulla e giocando al meglio ogni situazione che si creava.

Ne viene fuori una vittoria meritata e inaspettata, ma le ragazze sanno di non potersi rilassare, perché ci sono altre partite da giocare e con altrettanto formazioni di livello che proveranno in tutti i modi a giocarsi le loro chance per arrivare alla agognata finale nazione.

Per il momento la Happy Car si gode questo ottimo risultato, ma già da domani si ritornerà a calcare il campo per preparare al meglio il weekend pieno di altre partite altrettanto importanti.

Formazione Samb: Castelletti, Elezi, Vecchione, Tonoli, Bevilacqua, Acciarri, Angelini, Pulcini, Coccia (K), Pelliccioni (L). Allenatore: Medico;

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.