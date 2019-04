SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella giornata del 5 aprile in Riviera.

A San Benedetto, sulla Statale 16 incidente tra auto e moto. Rilievi affidati alla Polizia Municipale.

Sul posto il personale sanitario del 118 per i soccorsi. Il motociclista è stato portato in ospedale per ulteriori cure mediche.

