SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il grande successo ottenuto dall’artista romano Scrima, l’associazione culturale Prima Persona Plurale torna a percorrere la strada della valorizzazione del territorio.

Grazie alla disponibilità dell’Edelweiss, l’associazione ha la possibilità di dare spazio e voce ai gruppi locali con l’obiettivo di aiutare la crescita della musica a noi vicina. Si esibirà all’Edelweiss il 5 aprile “Lex and the band”, gruppo nato e cresciuto nella provincia picena con alle spalle già due album. LeX è un ragazzo che da 10 anni scrive di tutto quello che ha dentro, senza perdere mai il contatto con ciò che lo circonda, ed è per questo motivo che i suoi testi parlano di notti brave, di amore in tutte le sue forme, ma anche della realtà in cui siamo immersi.

Il concerto avrà inizio alle ore 23, come sempre sarà possibile mangiare e bere all’interno del locale a partire dalle ore 20.

