TORTORETO – La festa di apertura della stagione 2019 dello chalet “Murena” di Tortoreto Lido è l’occasione giusta per dare il “Benvenuto” alla primavera: questa sera, 5 aprile, a partire dalle ore 20.30 sul lungomare “Sirena” della splendida località balneare prenderà avvio un “opening party” con la presentazione della nuova gestione del locale.

La festa sarà caratterizzata da un ricchissimo buffet ed un fantastico concerto con i “Distretto 13”.

“Sebbene la nostra attività dal vivo non si sia mai fermata” raccontano Gloria e Manila (le cantanti del gruppo) “possiamo idealmente identificare il concerto di questa sera come la data inaugurale della stagione estiva 2019. Durante l’inverno abbiamo dedicato moltissimo tempo alla costruzione dello spettacolo 2019 inserendo tante novità ma mantenendo inalterata l’identità della band”.



“Abbiamo voluto arricchire e rendere estremamente versatile il nostro repertorio in modo tale da poterlo adattare ad ogni circostanza” prosegue Alessio Di Buò (il batterista del gruppo) “Siamo stati attenti a tenere alta la soglia dell’energia: il nostro spettacolo è sempre stato e sarà sempre una esplosione di ritmo e suoni. In questo meticolosissimo lavoro di arrangiamento e selezione è stato fondamentale l’aiuto ed il consiglio del maestro Luca Maurizi che non ringrazieremo mai abbastanza.”

L’occasione di questa sera appare quindi perfetta per fare la conoscenza con il nuovo staff dello splendido chalet “Murena” ed avere un’anticipazione dello spettacolo 2019 dei Distretto 13.

