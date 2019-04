SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Teatro sugli scudi in Riviera.

Marco Trionfante, con la compagnia Gli O’Scenici, ripropone, dopo il grande successo riscosso in diverse città d’Italia , la commedia brillante “L’Acchiappa Vedove”. Appuntamento previsto per sabato 6 aprile presso il teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto alle ore 21.15.

Lo spettacolo teatrale vedrà Marco Trionfante, regista e attore protagonista, nei panni di Eduardo Palumbo, personaggio che incarna alla perfezione la genialità e l’arte di arrangiarsi tipica del popolo napoletano. La sua professione, oltre che vocazione ed arte, sarà la consolazione delle vedove. I suoi ferri del mestiere saranno, dunque, gli annunci mortuari.

È lì che, con l’occhio infallibile di una sicura esperienza, sceglie la sua merce. La classifica, la selezione, la valuta. Non basta leggere “La vedova inconsolabile”; deve essere anche priva di parenti collaterali della buonanima, disporre di mezzi sufficientemente comodi. Soprattutto, non aver superato una certa età; essere, cioè, ancora nella stagione in cui può essere consolata senza che ciò comporti un eccessivo sforzo da parte del consolatore.

Ed è così che si susseguono le vicende che porteranno Palumbo a trovarsi nei guai in quanto non riuscirà a districarsi tra vedove e mariti gelosi. Sotto la regia di Marco Trionfante sul palco Antonio Talamonti, Sonia Tartabini, Cristian Mecozzi, Nadia Olivieri, Emy D’Erasmo, Alessandro Cameli, Alfonsina Vannucci, Piero Mongelli, tecnico audio-luci Cosimo Guadalupi.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro.

Informazioni 0735 566172 – 392 160 3029

Biglietti direttamente al botteghino oppure online https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spettacolo-teatrale-lacchiappa-vedove-55822368206.

