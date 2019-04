Tra le competizioni nazionali che rientrano nel novero di quelle indicate dal Miur per la valorizzazione delle eccellenze

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Liceo Rosetti vince la selezione regionale e approda per la seconda volta alla finale nazionale delle Olimpiadi del Problem Solving, tra le competizioni nazionali che rientrano nel novero di quelle indicate dal Miur per la valorizzazione delle eccellenze.

In bocca al lupo ai giovani studenti.

