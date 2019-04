Presentiamo il lavoro che gli ingegneri Massimo Consorti e Cristiano Silvestri hanno presentato durante la serata di festa al PalaSpeca, in collaborazione con la Curva Nord Massimo Cioffi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Porta la firma degli ingegneri Cristiano Silvestri e Marco Consorti della CalcoliStrutturali il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex stadio “Fratelli Aldo e Dino Ballarin” di San Benedetto voluto dai tifosi della “Curva Nord Massimo Cioffi“.

Un progetto che prevede il mantenimento di un campo di gioco delle dimensioni 70 metri per 110, omologabile per incontri fino alla Serie D, la sistemazione del piazzale con parco attrezzato e parcheggi e un monumento commemorativo, realizzazione di un museo nella zona della Tribuna Ovest che sarà ristrutturata, la ricostruzione della Curva Sud con un uso collettivo per la città.

Di seguito le slide progettuali.

