L’evento è stato anticipato da una partita di calcetto tra le Vecchie Glorie rossoblu e successivamente sarà mostrato il progetto dei tifosi per la riqualificazione dell’area dell’ex stadio Ballarin.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In corso, al PalaSpeca di San Benedetto, l’incontro organizzato dai tifosi e dagli ultras Samb in occasione del compleanno della Sambenedettese Calcio, fondata il 4 aprile 1923. L’evento è stato anticipato da una partita di calcetto tra le Vecchie Glorie rossoblu e successivamente sarà mostrato il progetto dei tifosi per la riqualificazione dell’area dell’ex stadio Ballarin.

ORE 21.30 Appena presentato il progetto degli ultras per il Ballarin che prevede un campo omologato fino alla serie D e poi anche in museo e la creazione di un’area verde e anche un monumento alla storia di quel luogo. Ora parlerà anche il sindaco Piunti.

Qui la nostra diretta Facebook.

In diretta dal Palaspeca. Appena presentato il progetto degli ultras per il Ballarin che prevede un campo omologato fino alla serie D e poi anche in museo e la creazione di un'area verde e anche un monumento alla storia di quel luogo. Ora parlerà anche il sindaco Piunti. Gepostet von Riviera Oggi am Donnerstag, 4. April 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.