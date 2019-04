MONTEPRANDONE – L’azienda vitivinicola “Il Conte Villa Prandone”, da tre generazioni tra le più attive nella produzione di vini della provincia di Ascoli Piceno, presenterà al prossimo Vinitaly il suo ultimo prodotto: il Fammattì, un vino bianco frizzante ottenuto grazie ad antiche ricette della famiglia De Angelis.

Se la tradizione non è un ingrediente segreto in casa “Il Conte”, il Fammattì si preannuncia come un vino in grado di riscoprire note di originalità tra i sapori di un tempo. Un vino torbido sui propri lieviti indigeni, a rifermentazione naturale e senza solfiti aggiunti. Con una produzione limitata a 3.000 bottiglie e un’accurata selezione di vitigni autoctoni, la novità di quest’anno è ottenuta attraverso quello che viene definito come un “metodo ancestrale”. Il wine-maker, nonché uno dei titolari dell’azienda, Emmanuel De Angelis, spiega come il Fammatti’ venga prodotto attraverso “un metodo di vinificazione che ci è stato tramandato da un’antica ricetta di nostro Nonno Amilcare LuKont: una via di mezzo tra un metodo Charmat e uno classico”. Poche altre informazioni vengono rivelate sul misterioso processo di produzione, se non che avviene attraverso una leggera pressatura delle uve per estrarre i lieviti autoctoni presenti sui grappoli, seguita da una fermentazione in acciaio inox a temperatura controllata. A questo punto, la fermentazione viene prima rallentata e poi bloccata conservando un contenuto di zuccheri e lieviti. Un metodo del tutto naturale che fa del Fammatti’ un prodotto unico, in continua evoluzione, che ha bisogno di attenzioni particolari.

Un vino maturo, agrumato, dai forti sentori olfattivi di crosta di pane che si accompagna bene con aperitivi e piatti delicati come primi piatti di pesce. Si raccomanda di gustarlo ben freddo e senza pregiudizi, aspettando che l’uva conquisti il palato.

Per qualsiasi informazione, la famiglia De Angelis sarà presente al Vinitaly presso il Padiglione 7, Stand D10. Per ulteriori richieste, si prega di contattare l’ufficio amministrazione al numero 0735 62593 o al seguente indirizzo email info@ilcontevini.it.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.