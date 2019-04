GROTTAMMARE – “Anno Zero Turismo”, è un’azienda che si occupa di animazione turistica da 12 anni, in strutture dislocate in Italia, isole comprese.

Il loro compito è quello di reclutare, formare e assumere personale in villaggi, hotel e resort come animatori turistici.

Come ogni anno, dopo una lunga selezione in giro per l’Italia, si riuniscono per 5 giorni per formare i ragazzi prescelti affinchè arrivino nelle strutture stabilite con un bagaglio di conoscenze idonee al lavoro da svolgere.

A fine stage, gli stessi ragazzi parteciperanno ad uno spettacolo in cui si esibiranno dal vivo con pezzi di musical, cabaret ed esibizioni canore, il tutto condito da tanto buon umore e professionalità.

Sabato 6 aprile i ragazzi che parteciperanno allo stage di formazione di 4 giorni, presso l’hotel “Le Terrazze” di Grottammare, terranno uno spettacolo di fine corso presso il Teatro Delle Energie di Grottammare alle 21.30.

“Ci piacerebbe invitare la cittadinanza anche perchè l’ingresso è gratuito – affermano gli organizzatori – per vivere l’atmosfera dell’inimitabile spettacolo da villaggio”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.