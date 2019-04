E’ la seconda volta che capita in una settimana visto che i rossoblu avevano chiuso le porte anche in due sessioni di allenamento prima della gara contro la Virtus Verona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La S.S Sambenedettese Calcio comunica che la seduta di allenamento di venerdì 5 aprile sarà a porte chiuse“. Con questa nota la società rossoblu rende noto che, domani, la rifinitura in vista della trasferta di Bolzano in programma nel pomeriggio al Riviera avverrà senza la possibilità per il pubblico di assistere.

E’ la seconda volta che capita in una settimana visto che i rossoblu avevano chiuso le porte anche in due sessioni di allenamento prima della gara contro la Virtus Verona.

