Il vicepresidente e storico capitano nerazzurro sarà coinvolto in una partita di calcio a 5 allo scopo di promuovere il campus estivo previsto a giugno. Organizzano Comune e Torrione Calcio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il capitano nerazzurro è conosciuto, non solo per la sua storia da calciatore, ma anche per il suo impegno costante nel sociale.

Lunedì 13 marzo Zanetti sarà al Palaspeca di San Benedetto dalle ore 20 per disputare una partita di calcio a 5 insieme ad altri campioni dello sport. Lo scopo è quello di promuovere il campus estivo previsto per giugno in Riviera.

L’iniziativa è partita dal Torrione Calcio con il patrocinio del comune di San Benedetto; una serata benefica all’insegna dello sport e dello spettacolo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.