SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel week-end del 4 e 5 maggio 2019 il Palazzetto dello Sport “Speca” di San Benedetto ospiterà la Coppa Italia di Karate.

Almeno da quanto si apprende dai documenti pubblicati dal Comune che indica gli eventi per i quali concede l’uso dei locali pubblici. Fra questi anche il palazzetto “Speca” che, si legge, ospiterà la “Manifestazione nazionale di Karate che vedrà la partecipazione di circa 700 atleti in rappresentanza di 60 associazioni sportive provenienti da tutto il territorio nazionale. Oltre che per la valenza sportiva, rilevante è la promozione del binomio turismo-sport in bassa stagione”.

