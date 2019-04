Il Bilancio della società rossoblu voce per voce: analizziamo le componenti in entrata della stagione 2017-18, che si è chiusa però con una perdita di oltre 525 mila euro per l’amministratore unico Franco Fedeli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 2.002.801: questo è il numero che pesa, sul versante complessivo delle entrate, nel bilancio della Samb per la stagione 2017-18 (da giugno 2017 a giugno 2018). Ci eravamo già occupati in precedenza delle voci in uscita, il che ha comportato, sulla base dell’ultimo bilancio disponibile, una perdita di 525.663 euro, ripianata dall’amministratore unico Franco Fedeli.

Come al solito dal Conto Economico ricaviamo i dati aggregati secondo le voci standard del bilancio. Abbiamo omesso i numeri decimali.

Totale valore della produzione: 2.002.801

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 684.127; contributi in conto esercizio 621.561; altri 697.113.

La Nota Integrativa ci consente di dettagliare in maniera interessante in che modo sono composte le voci di entrata.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: TOTALE 684.126

Gare in casa campionato 278.674; gara Coppa Italia 25.555; altre gare in casa 20.392; gare play off 100.214; percentuale su incassi partite esterne 24.229; abbonamenti 235.059.

ALTRI RICAVI E PROVENTI: TOTALE 1.318.672

Contributi federali 50.493; contributi federali minutaggio 344.570; cessione diritti televisivi 17.065; contributi enti comunali 209.431; ricavi da sponsorizzazioni 200.000; cartellonistica pubblicitaria stadio 360.785; premi di valorizzazione calciatori 38.500; ricavi vendite materiale vario 64.385; proventi da royalties 2.804; canoni attivi 6.065; rimborsi spese 16.000; sconti e abbuoni attivi 379; sopravvenienze attive 8.190.

Le informazioni, utili ai tifosi e ai cittadini tutti per entrare dentro il “fenomeno” Samb anche da un punto di vista gestionale, vanno poi messe in relazione con i dati patrimoniali (crediti, debiti, capitale, immobilizzazioni) e soprattutto contestualizzate agli obiettivi di gestione della Sambenedettese Calcio. Cosa che proveremo a fare sinteticamente nelle prossime ore.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.