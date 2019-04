SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento musicale in Riviera.

La band maceratese Leda in concerto al Viniles di San Benedetto del Tronto giovedì 4 aprile, per presentare in anteprima “Memorie dal Futuro”, ingresso libero.

I Leda nascono nell’inverno del 2017 dall’incontro dei musicisti Enrico Vitali, Serena Abrami, Fabrizio Baioni e Mirko Fermani, attivi da anni nei rispettivi progetti nel panorama italiano underground. La loro estetica ha nel DNA l’overdrive, la wave, il trip rock e l’alternative rock, nel contrasto emotivo tra il velluto del timbro vocale e l’abrasività dei suoni.

Dopo aver trascorso diverso tempo insieme in sala prove, nell’agosto 2018 decidono di registrare presso l’Indipendente Recording Studio di Nicola Giorgetti, a Matelica, le undici tracce che compongono “Memorie dal Futuro“, il loro album d’esordio come band che uscirà il 12 Aprile per Il Piccio Records, etichetta discografica dell’ascolano Alessandro Piccioni.

I testi sono frutto della collaborazione con lo scrittore fermano Francesco Ferracuti, quinto elemento del gruppo con cui prendono vita storie e riflessioni.

Il mastering del disco è stato curato in Inghilterra da Pete Maher, il quale lavora con artisti del calibro di The Rolling Stones, Depeche Mode, U2, Pixies.

