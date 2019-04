Un modo per conoscere e dare una nuova interpretazione al romanzo di Pinocchio. Per prenotare, scrivere a leggere54@yahoo.it indicando nome, cognome, città di residenza e numero dei partecipanti

GROTTAMMARE – Una serata all’insegna di cibo e cultura con l’associazione culturale Blowup di Grottammare. Venerdì 5 aprile alle ore 20.15, presso il ristorante Borgo Antico del Paese Alto di Grottammare, si svolgerà una cena letteraria a cura di Filippo Massacci, dal titolo “Pinocchio nel ventre della balena”.

Nel Febbraio 1883 vengono pubblicate Le avventure di Pinocchio. Un successo straordinario. Tradotto in 240 lingue è il libro italiano più conosciuto e venduto nel mondo. Capace di sopravvivere indenne ai mutamenti dei gusti e delle mode. Forse il romanzo più importante della letteratura italiana dall’unità d’Italia dice Calvino. Un libro per ragazzi? Un libro per tutti. E’ la storia di un viaggio. Povertà, vagabondaggio, fate, animali parlanti e tanto altro diventano occasioni di esperienza. La curiosità verso nuove esperienze porta Pinocchio, spesso, a fare scelte irresponsabili ma, nello stesso tempo egli si mostra capace di affrontare i dubbi e di meditare sui suoi errori.

Pinocchio, è anche e soprattutto la storia di un amore di un padre per un figlio e di un figlio verso il padre. Ed è questo amore che, dal ventre della Balena che, in realtà, Balena non è, quando anche l’ultima luce si spegne, fa riemergere forte la fiducia, il coraggio e la speranza, che riescono a trasformare un pezzo di legno in un bambino vero.

Partecipare a questo incontro vuol dire compiere un viaggio dentro questa storia di fantasia e di realtà e, attraverso curiosità e suggestioni, porterà alla scoperta di nuovi modi di leggere questo straordinario romanzo di formazione. Dopo l’introduzione, chi vuole, potrà intervenire sul tema.

I partecipanti, poi, gusteranno la cucina di Lamberto e Adriana, un equilibrio sapiente tra la tradizione e la ricerca di nuovi sapori.

Il costo della cena è 25 euro a persona.

Per prenotare, scrivere a leggere54@yahoo.it indicando nome, cognome, città di residenza e numero dei partecipanti. Sito internet dell’associazione: www.associazioneblowup.it



