SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due nuovissimi film al cineteatro Concordia questo fine settimana. CinemalCentro, dal 5 al 7 aprile, proietterà due new entry del cinema: Dumbo e Bentornato Presidente!

Dumbo, di Tim Burton, narra la storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità.

Ecco gli orari:

venerdì 5 aprile ore 19

sabato 6 aprile ore 21,15

domenica 7 aprile ore 17 – 21,15

Bentornato presidente!, di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi: sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna… elettorale.

Orari:

venerdì 5 aprile ore 21,15

sabato 6 aprile ore 19

domenica 7 aprile ore 19

