SAN BENEDETTO DEL TRONTO- “Domenica ci siamo slegati nel secondo tempo” é la lettura del pari casalingo contro la Virtus Verona che dà Gabriele Bove, che oggi incontta la stampa. “Samb in difficoltà fisica?” Gli viene poi chiesto “No, le partite vanno a momenti”.

Poi un pensiero alla sua stagione. “L’infortunio pesa perché mi ha allontanato dal campo praticamente per tre mesi”. C’è poi tutto un caso legato al suo ruolo. Bove é un play o una mezz’ala? Un’incertezza che soffre? “Non soffro questa situazione” dice il ragazzo scuola Juve, che ammette pure: “Per capirlo dovrei avere un po’ più continuità nello stesso ruolo” anche se con umiltà assicura che non è un messaggio al mister.

Sulle prossime partite. “Dobbiamo pensare a preparare la partita che arriva nel migliore dei modi poi si vedrà. Il Sudtirol? La grande intensità e ci metteranno in difficoltà, dobbiamo essere squadra per superare quei momenti per poi colpirli noi nei loro punti deboli”.

Che aria si respira nello spogliatoio? Si pensa solo alla salvezza? “No, non pensiano solo a quella. Dobbiamo prima raggiungerla aritmeticamente però, per poi semplicemente e con più tranquillità pensare a quello che verrà”.

