SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Benvenuti nel mondo della comunicazione: martedì 2 aprile, alle ore 14.30 alle 17.30, gli studenti dell’Ipsia “Antonio Guastaferro” di San Benedetto partecipanti al progetto Pon “Se non lo sai… sallo!” hanno seguito una lezione tenuta dal giornalista Pier Paolo Flammini di Riviera Oggi per acquisire delle competenze in materiale giornalistica e dell’informazione, specialmente on line.

Il progetto, coordinato dalle insegnanti Patrizia Di Pietro e Clotilde Vespasiani e voluto dalla dirigente Marina Marziale, si è rivelato molto utile per gli alunni (tutti delle classi Prima e Seconda) i quali hanno così potuto apprendere delle conoscenze pratiche che vanno ad integrare il percorso di approfondimento precedentemente intrapreso nel corso.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.