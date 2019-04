Incontro andato in scena in mattinata con il direttore d’Area Vasta a seguito delle perplessità manifestate dal primo cittadino dopo il trasferimento del dottor Siquini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota inviata alla stampa dalle stanze di Viale De Gasperi. “Il Sindaco Pasqualino Piunti, come annunciato nei giorni scorsi, ha incontrato nella mattinata di oggi il Direttore Area Vasta Cesare Milani per tornare sull’argomento riguardante la sostituzione del primario del reparto Chirurgia dell’ospedale di San Benedetto.

“Nell’occasione ha sottolineato l’assoluta importanza di veder riconosciuta, ad una realtà ospedaliera come la nostra tanto complessa ed importante, una figura professionale che abbia un curriculum indiscusso e di almeno pari livello rispetto a quello del suo predecessore. Dal canto suo il Direttore Milani ha offerto ampie rassicurazioni sulla celerità con la quale intende procedere per il bando con i quale verrà individuato non solo il Primario di Chirurgia, ma anche di altri reparti strategici del Madonna del Soccorso”.

