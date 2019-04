GROTTAMMARE – Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione Teatrale Caleidoscopio riporta in scena la sua ultima creazione: “Yellow Jacket”.

Lo spettacolo, arricchito e rivisitato, è un copione originale, scritto e curato interamente dall’associazione Caleidoscopio.

Yellow Jacket è una storia che va al di là del tempo e dello spazio, che rompe col quotidiano partendo proprio da esso, per scandagliare l’intensità di ogni gesto e di ogni incontro. I temi del disagio, del fallimento, dell’insicurezza sono il punto di partenza di una storia che parla alla nostra generazione. Come riuscire a rialzarsi in un mondo che ci vuole a testa bassa, remissivi, schivi? La risposta non l’abbiamo, ma possiamo cercare di trovarla insieme.

“Molte volte viviamo senza accorgercene, senza respirare a pieno le dinamiche delle nostre giornate, delle nostre ore, dei nostri attimi. Camminiamo a testa bassa, non ci rendiamo conto dei piccoli particolari di una casa, degli odori della nostra città, delle persone che incontriamo, degli sguardi sconosciuti. Viviamo all’ombra di infinite possibilità di gesti, incontri, cambiamenti, coincidenze e quando decidiamo, soltanto quando davvero scegliamo…ci riappropriamo delle nostre esistenze, che fino a quel momento rimanevano in superficie, del tutto inesplorate” si legge nella presentazione dell’evento.

Caleidoscopio vi aspetta venerdì 5 aprile alle ore 21.15 al Teatro delle Energie di Grottammare.

Per info e prenotazioni: 338 3894018, 389 1463537, caleidoteatro@gmail.com e la pagina Fb Caleidoscopio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.