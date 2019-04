Organizzato per sabato 13 aprile, alle ore 10.30 presso il Municipio Cittadino, un convegno dedicato a questi temi

RIPATRANSONE – L’Amministrazione Comunale di Ripatransone prosegue con la costante opera di promozione del territorio e di dotazione di nuovi strumenti per il comparto turistico locale.

È con questo intento che è stato organizzato per sabato 13 aprile, alle ore 10.30 presso il Municipio Cittadino, un convegno dedicato al Cicloturismo ed a nuove esperienze di visita di Ripatransone e del Piceno basate su valorizzazione del paesaggio e sensibilizzazione all’ecosostenibilità.

È da un recente rapporto realizzato daIsnart-Unioncamere e Legambiente che emergono dati chiari sul settore: nel 2018 le presenze cicloturistiche rilevate nelle strutture ricettive hanno raggiunto i 77,6 milioni di unità, pari al 8,4% del movimento turistico italiano. Dal 2013, il numero di turisti che decidono di vivere la propria vacanza in bicicletta è aumentato del 41% e l’impatto economico complessivo è di oltre 7 miliardi di euro; numeri estremamente positivi anche in virtù delle esternalità positive per ambiente e salute.

A presentare l’iniziativa è il Consigliere Delegato al Turismo, Stefano Fraticelli: ”Ripatransone, Città scrigno di Eccellenze Architettoniche, Enogastronomiche ed Ambientali, vuole ricoprire un ruolo da protagonista all’interno del settore cicloturistico, facendo sì che tutto il Sistema-Città diventi un volano per la valorizzazione del territorio in termini socio-economici. Nei prossimi anni sarà determinante differenziarci dai nostri competitor con un’offerta non solo economicamente positiva ma allineata con i temi di tutela dell’ambiente”.

Il convegno vedrà la partecipazione di Mauro Fumagalli, fondatore di MarcheBikeLife, Agenzia Cicloturistica Internazionale da alcuni anni attiva nella diffusione del cicloturismo nelle Marche.

“Vogliamo dotare Ripatransone di una nuova forma di visita del territorio introducendo un modello di turismo che esalti le bellezze della nostra Città e supporti le attività ricettive così come il nostro comparto vitivinicolo ai fini di una crescita economica strutturata”, le parole del Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.