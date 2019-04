Invia le tue domande: whatsapp 3289519554, mail info@rivieraoggi.it o commenta questo articolo.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Solo un pareggio per il ritorno in panchina di mister Magi contro la Virtus Verona. Ma a tenere banco sono le dichiarazioni di Franco Fedeli che sembra voglia chiudere la sua avventura a San Benedetto. Di questo ne parleremo nella puntata odierna “Scienziati nel Pallone”, in programma lunedì sera 25 marzo in diretta su Riviera Oggi dalle ore 18.45 dagli studi di Special Price Arredamenti in Corso Mazzini 202 a San Benedetto.

Ne parleremo con i nostri ospiti: il giocatore della Sambn Luca Cecchini, il supertifoso rossoblu Sergio Marzetti, l’opinionista e tattico Walter Del Gatto, il giornalista Giuseppe Buscemi. Conduzione di Pier Paolo Flammini e Giulia Riccetti.

Spazio anche al basket con la presenza di Giovanni Marzetti dirigente della Samb Basket assieme a due giovani promesse della società, Luca Quinzi e Miguel Correia, freschi vincitori del campionato regionale Under 20.

dell’Avis San Benedetto che ci parlerà della Maratonina dei Fiori che si è disputata domenica a San Benedetto.

