SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui le interviste dalla sala stampa del Riviera dopo l’1-1 fra Samb e Virtus Verona.

Luigi Fresco, mister e presidente della Virtus Verona, dà vita a un vero e proprio show in sala stampa: “La Samb ci ha sorpresi nel primo tempo, abbiamo sofferto Rapisarda. Quando siamo passati al 4-4-2 abbiamo preso gol, meritato comunque per la Samb. Poi siamo cresciuti e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, abbiamo avuto anche dei contropiede che ci potevano regalare il secondo gol. Avrei firmato per il prima della partita”.

A Fresco, presidente e mister della Virtus , viene chiesto cosa vuol dire avere il doppio ruolo: “Sono allenatore e presidente da 37 anni, è quasi un record. Le difficoltà? Hai doppio lavoro e responsabilità. Mi piace questo record, punto a fare il guinness dei primati, ho solo due allenatori più longevi di me nella storia del calcio. Ho battuto anche Ferguson”.

