Rossoblu in vantaggio dal 21′ del primo tempo con Ilari ma che lasciano pericolosamente il campo alla Virtus che infatti a inizio ripresa pareggia con Danti

Foto LIVE di Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per Samb-Virtus Verona, gara valida per la 33^ giornata del Gruppo B. I rossoblu ritrovano sulla panchina Giuseppe Magi che torna in rossoblu a seguito dell’esonero di Roselli e a sei mesi dal suo di esonero, traumatico, dopo appena 4 gare di campionato.

FORMAZIONI UFFICIALI. Il mister pesarese mantiene le impostazioni tattiche di Roselli, un 3-5-2 con Biondi, Miceli e Celjak dietro e Fissore esterno sinistro. Rocchi titolare con Gelonese e Ilari in mezzo mentre Russotto e Stanco sono le punte.

Il commento alla formazione del Direttore Nazzareno Perotti

Samb (3-5-2): Sala; Celjak(26′ st D’Ignazio), Miceli, Biondi; Rapisarda, Rocchi (33′ st De Paoli), Gelonese(26′ st Signori), Ilari(16′ st Bove), Fissore; Russotto(16′ st Di Massimo), Stanco. In panchina: “Pegorin, Di Massimo, Rinaldi, Bove, Caderini, Bove, De Paoli, D’Ignazio, Cecchini, Signori, Panaioli, Caccetta. All.: Giuseppe Magi.

Virtus Verona (4-3-1-2) : Giacomel; Lavagnoli, Rossi, Sirignano, Manfrin(33′ st Trainotti); Onescu, Giorico, Casarotto; Grbac(54′ st Rubbo); Danti(28′ st Nolè), Ferrara(33′ st Grandolfo). In panchina: Sibi, Pinton, Trainotti, Manarin, Frinzi, Rubbo, Fasolo, N’ze, Grandolfo, Daieli, Nolè, N’Cede All.: Luigi Fresco

Arbitro: Ilario Guida di Salerno. Assistenti: Giuseppe Pellino e Fabio Mattia Festa

Marcatori: 21′ pt Ilari (S), 11′ st Danti (V)

Ammoniti: 31′ pt Rossi (V), 45′ + 2 Rapisarda (S)

Angoli: 2-3

DIRETTA

Primo Tempo

9′ Ilari ha una grande occasione davanti al portiere che compie un miracolo. Si alza però la bandierina del guardalinee. (FOTO)

15′ Punizione dal limite per la Virtus. Parte Manfrin che colpisce in pieno la barriera.

20′ Occasionissima per Ilari che la mette altissima davanti alla porta.

21′ GOOOL DELLA SAMB! Gran giocata di Russotto che la mette in mezzo, devia pure Rocchi ma arriva Ilari che la insacca! 1-0 Samb! (FOTO)

25′ Danti si infila fra le maglie della difesa Samb e insacca di piattone ma è tutto fermo, fuorigioco.

31′ Giallo per Rossi che atterra Rapisarda. Punizione laterale per la Samb che porta su le torri ma la Virtus allontana.

37′ Altra punizione per la Virtus. Parte ancora Manfrin con gli ospiti che reclamano un tocco di mano di Ilari ma non c’è nulla.

43′ Giorico se la ritrova in area e libera il sinistro: alto ma che pericolo per la Samb!

45′ Un minuto di recupero concesso.

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Samb in vantaggio con il gol di Ilari al 21′.

Secondo tempo

1′ Riparte la sfida, nessun cambio fra le due squadre.

8′ Ferrara si trova libero dal limite e prova il destro che fa la barba al palo, altro pericolo corso dalla Samb.

11′ GOL DEGLI OSPITI. Ferrara se ne va con un tunnel a Ilari e poi mette in mezzo dove Danti insacca di testa. Virtus Verona in vantaggio. Dormita della difesa, Miceli resta a guardare il pallone e Sala poteva uscire prima. PARI DELLA VIRTUS (FOTO)

16′ CAMBIO. Prime mosse di Magi che tira fuori Russotto e Ilari per Di Massimo e Bove.

18′ Rocchi si ritrova un pallone che spiove in area e prova al volo: esterno della rete! (FOTO)

26′ CAMBIO. Nella Samb dentro Signori per Gelonese e D’Ignazio per Celjak con Fissore che scala dietro.

28′ CAMBIO. Dentro Nolè per Danti nella Virtus.

32′ Apertura da sinistra a destra pregevole di Di Massimo che pesca Rapisarda, cross in mezzo e Stanco viene anticipato prima che possa colpire di testa.

33′ CAMBIO. Fuori Manfrin per Trainotti e Ferrara per Grandolfo.

38′ Di Massimo prova un tiro di prima intenzione, palla alta.

42′ Casarotto si incunea a destra, salta un paio di uomini e prova il destro: fuori non di molto. Pericolosa la Virtus.

45′ Mentre la Virtus sostituisce Grbac con Rubbo vengono segnalati 4 minuti di recupero.

45′ + 2 Spalla a spalla fra Rapisarda e Trainotti sulla fascia in zona d’attacco per la Virtus, l’arbitro lo gidica fallo dando il giallo al capitano e una chance importante agli ospiti che salgono con le torri.

45′ + 3 Palla che spiove pericolosamente ed esce di poco alla sinistra di Sala. C’è una deviazione, quarto angolo per la Virtus.

45+ 4 Parte Nolè dalla bandierina ma l’azione che sfuma.

45’+ 4 Finisce la partita. La Samb pareggia in casa contro la Virtus Verona. Fischi dai tifosi.

