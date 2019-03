Live la sfida fra rossoblu e veronesi per la 33^ di campionato

Foto LIVE di Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per Samb-Virtus Verona, gara valida per la 33^ giornata del Gruppo B. I rossoblu ritrovano sulla panchina Giuseppe Magi che torna in rossoblu a seguito dell’esonero di Roselli e a sei mesi dal suo di esonero, traumatico, dopo appena 4 gare di campionato.

FORMAZIONI UFFICIALI. Il mister pesarese mantiene le impostazioni tattiche di Roselli, un 3-5-2 con Biondi, Miceli e Celjak dietro e Fissore esterno sinistro. Rocchi titolare con Gelonese e Ilari in mezzo mentre Russotto e Stanco sono le punte.

Il commento alla formazione del Direttore Nazzareno Perotti

Samb (3-5-2): Sala; Celjak, Miceli, Biondi; Rapisarda, Rocchi, Gelonese, Ilari, Fissore; Russotto, Stanco. In panchina: “Pegorin, Di Massimo, Rinaldi, Bove, Caderini, Bove, De Paoli, D’Ignazio, Cecchini, Signori, Panaioli, Caccetta. All.: Giuseppe Magi.

Virtus Verona (4-3-1-2) : Giacomel; Lavagnoli, Rossi, Sirignano, Manfrin; Onescu, Giorico, Casarotto; Grbac; Danti, Ferrara. In panchina: Sibi, Pinton, Trainotti, Manarin, Frinzi, Rubbo, Fasolo, N’ze, Grandolfo, Daieli, Nolè, N’Cede All.: Luigi Fresco

Arbitro: Ilario Guida di Salerno. Assistenti: Giuseppe Pellino e Fabio Mattia Festa

Note:

Marcatori: 21′ pt Ilari (S)

Ammoniti: 31′ pt Rossi (V)

Espulsi:

Angoli: 2-1

DIRETTA

Primo Tempo

9′ Ilari ha una grande occasione davanti al portiere che compie un miracolo. Si alza però la bandierina del guardalinee. (FOTO)

15′ Punizione dal limite per la Virtus. Parte Manfrin che colpisce in pieno la barriera.

20′ Occasionissima per Ilari che la mette altissima davanti alla porta.

21′ GOOOL DELLA SAMB! Gran giocata di Russotto che la mette in mezzo, devia pure Rocchi ma arriva Ilari che la insacca! 1-0 Samb! (FOTO)

25′ Danti si infila fra le maglie della difesa Samb e insacca di piattone ma è tutto fermo, fuorigioco.

31′ Giallo per Rossi che atterra Rapisarda. Punizione laterale per la Samb che porta su le torri ma la Virtus allontana.

37′ Altra punizione per la Virtus. Parte ancora Manfrin con gli ospiti che reclamano un tocco di mano di Ilari ma non c’è nulla.

43′ Giorico se la ritrova in area e libera il sinistro: alto ma che pericolo per la Samb!

45′ Un minuto di recupero concesso.

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Samb in vantaggio con il gol di Ilari al 21′.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.