SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è pronta allo sprint finale della stagione, con l’obiettivo di chiudere subito il discorso salvezza e provare a restare nel treno playoff. Nell’ultimo turno casalingo dell’anno i rossoblù di Coach Daniele Aniello affronteranno al Palaspeca il Valdiceppo Perugia; la gara si disputerà odmenica 31 marzo alle ore 18 per garantire la contemporaneità su tutti i campi di gioco come previsto nelle ultime due giornate di campionato. Dopo le due trasferte contro le corazzate Chieti e Lanciano, serve tornare subito alla vittoria in un campionato estremamente equilibrato con così tante squadre vicinissime in classifica.

La Sambenedettese Basket chiama a raccolta i propri tifosi per l’ultima gara di regular season comunicando che in occasione della partita di domenica ci sarà anche la presentazione di tutto il proprio settore giovanile, cogliendo l’occasione per festeggiare la formazione under 20 che si è recentemente laureata campione regionale.

Sono invitati a non tornare a casa, ma a spostarsi al Palaspeca al termine del match con il Virtus Verona, tutti i tifosi della Sambenedettese Calcio. Per tutti gli abbonati della Sambenedettese Calcio ed i possessori di biglietto ingresso omaggio al Palazzetto per invitarli a sostenere una squadra che ha gli stessi colori del cuore e che sta tenendo alto il nome della città in un campionato di alto livello che non veniva disputato a San Benedetto da 30 anni.

La Sambenedettese Basket comunica che in occasione del match contro il Valdiceppo, resterà chiuso il parcheggio Nord del Palaspeca. Saranno disponibili il parcheggio adiacente agli spogliatoi riservato ad atleti ed arbitri ed il parcheggio Sud del Palasport.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.