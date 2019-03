SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come da previsione, vittoria netta e agevole per i ragazzi di Netti che contro la Bontempi Ancona si giocheranno il primato del girone E alla Curzi il 30 marzo alle 21.15.

Tornando alla sfida contro Morrovalle, è stata una gara in crescendo per i rossoblu, che dopo un primo set un po’ sofferto, hanno dilagato nel secondo e nel terzo hanno stracciato la concorrenza con un secco 25-12. Pronostico rispettato ed ora tutti alla Curzi per la grande sfida di Sabato.

Rimane al quarto posto del girone D la Happy Car femminile. Nel derby contro Grottammare, si è ripetuto il copione della stagione regolare e per poco anche quello della gara precedente, ma fortunatamente il quinto set ha sorriso alle rivierine dopo essere state in vantaggio per 2 set a 0 e aver sfiorato il risultato pieno al termine di un terzo set andato oltre il venticinquesimo punto.

Anche con il punteggio pieno, non ci sarebbe stato il sorpasso ai danni di Ancona, sempre al terzo gradino di una classifica che festeggia con due giornate d’anticipo la promozione in serie C della Battistelli Blu Volley Pesaro, autrici di un campionato meritatamente vinto, complimenti.

