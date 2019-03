Dalle 10 alle 12.30 aiuto a tutti gli enti no profit da parte dell’associazione Blow Up e Germana Pietrani Sgalla

GROTTAMMARE – Uno sportello “Informassociazioni” attivo a Grottammare e come ogni sabato anche il 30 marzo dalle ore 10 alle ore 12.30 presso l’Ospitale Casa delle Associazioni, al Paese alto, nuovo appuntamento, come ogni ultimo sabato del mese (via Palmaroli 13) sarà aperto sportello Informassociazioni.

Verrà fornita assistenza generica gratuita a tutti gli enti non profit, aiutandoli così a lavorare più tranquillamente e ad accrescere le competenze dei propri dirigenti.

InformAssociazioni nasce dalla collaborazione, ormai pluriennale, tra l’Associazione Blow Up di Grottammare e Germana Pietrani Sgalla esperta di gestione e amministrazione degli enti non profit.”Le associazioni hanno bisogno di informazioni e aggiornamenti – spiega Germana Pietrani Sgalla – ma spesso non hanno punti di riferimento affidabili. Eppure le sfide che ci aspettano richiedono competenze nuove ed uncostante aggiornamento normativo. Quindi con l’Associazione Blow Up abbiamo pensato di mettere loro adisposizione tempo, spazi e professionalità per aiutarli a crescere”.

Attenzione: lo sportello riceverà solo su appuntamento. Per maggiori informazioni e per prenotare le consulenze: http://www.tornacontoec.it/servizi/informassociazioni-sportello-gratuito-per-enti-non-profit/

La partnership tra il Comune di Grottammare, l’Associazione Blow Up e Germana Pietrani Sgalla negli ultimi anni ha fornito alle associazioni locali le basi per crescere ed acquisire competenze nuove, spiegando in termini semplici la riforma del Terzo Settore, la progettazione, il fundraising e il nuovo regolamento sulla privacy.

Ecco perché gli enti promotori di questi incontri formativi gratuiti hanno deciso di continuare questa proficua collaborazione ampliando l’offerta di servizi alla comunità.Contatto stampa per eventuali informazioni:Germana Pietrani Sgalla 3429278552.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.